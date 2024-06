Hades II slipper en overraskende oppdatering full av endringer i kamp, nivå og fortelling

HQ

Hades II har nettopp fått sin andre Early Access-oppdatering, og i motsetning til den første ser det ut til at denne oppdateringen i stor grad er basert på å fikse det Supergiant ønsker å se forbedret, i stedet for å spesifikt svare på hva spillerne har funnet å være de mest åpenbare problemene.

Det er mange endringer å grave gjennom her, og de spenner fra generell gameplay, til narrative endringer, til endringer i spillets våpen og oppgraderinger. Du kan finne hele listen over oppdateringsnotater her, men vi vil plukke ut noen få vi synes er interessante.

Det virker som om alle våpen har fått en buff, enten det er raskere angrepstider, kanaltider, eller - som i tilfellet med Umbral Flames - våpenet har fått en haug med hjelp for å få det til å føles mindre forferdelig.

Enkelte Daedalus-hammere har blitt fjernet fra spillet og erstattet med lignende funksjoner. Selv om dette har blitt gjort for balansens skyld, er det noen spillere som klør seg i hodet over hvorfor disse kraftige velsignelsene har blitt omarbeidet når noen fortsatt sliter med spillets vanskelighetsgrad.

Alle kunstverkene for minnesmerker er nå også lagt til, slik at du kan ta en titt på den fine samlingen din av små pyntegjenstander uten bare å se plassholderringer.