Hades II slipper et nytt våpen, en ny sjef, dyrevenner og mer i Olympic Update

Akkurat som forgjengeren ble Hades II lansert i tidlig tilgang, og selv om vi har sett mye av spillet allerede, har Supergiant hele tiden forsikret oss om at arbeidet deres langt fra er over. Nå har vi den første store innholdsoppdateringen i Olympic Update.

Oppdateringen installeres gratis sammen med Hades II hvis du allerede eier det. Den kommer med en ny sjef på ruten til Olympus, da Promotheus (uttalt av Ben Starr) vil blokkere din vei for å hjelpe gudene. Det har også et nytt våpen for deg å bekjempe din nye brennende fiende med, da den siste Nocturnal Arms, Xinth, the Black Coat har ankommet.

To nye dyrefamilier, flere allierte, dekorasjoner til leiren ved veikrysset og 2 500 linjer med dialog er lagt til. Det er mer å utforske enn før, og dette er bare første skritt. Ifølge Supergiant er det fortsatt en ny region å legge til for ruten til Olympus, i tillegg til noen andre overraskelser vi må oppdage når mer innhold kommer. Den neste store oppdateringen er planlagt tidlig i 2025, og vil ikke være den siste innholdsoppdateringen som kommer til spillet.