Hades II vil være en Nintendo Switch 2 tidsbestemt eksklusiv på konsoller

Hades 2 var et av de første third-party -spillene som ble annonsert for Nintendo Switch 2 under forrige ukes Nintendo Direct. I dag har teamet på Supergiant Games lansert en ny video, som viser litt mer informasjon om spillet, og bekrefter at Hades II vil være en tidsbestemt Nintendo Switch 2 eksklusiv på konsoller.

Som det skjedde med det første Hades i 2020, vil Hades II lanseres på konsoller først på Nintendo Switch 2. Det er sikkert at det til slutt vil komme til PlayStation og Xbox, men Switch 2-brukere vil ha en tidsmessig eksklusivitet: "lanseres først for konsoller på Nintendo Switch 2", heter det i videoen. De sier også at mer informasjon kommer senere i år, men det er ukjent om spillet vil lanseres i år.

I videoen snakker Supergiant Games om hvorfor de valgte å lage den første oppfølgeren i sin 15 år lange karriere, og sier at de føler at det er mer i historien om disse karakterene, samtidig som de bekrefter at det er superviktig for dem å nå 60 fps, og Switch 2 tillater det samtidig som de også presser spillet grafisk. Det gjenstår å se hvordan det vil kjøre på den originale Nintendo Switch, hvor spillet også forventes å lanseres.

Selvfølgelig har Hades II vært tilgjengelig på tidlig tilgang på PC siden i fjor, men mye mer innhold vil bli lagt til PC- og Switch 2-versjonene når det fulle spillet slippes.