Hades II's tredje oppdatering er her med noen guddommelige buffs

Selv om Hades II på mange måter føles som et komplett spill, ettersom Supergiants roguelike fortsatt er i Early Access, er det mange ting som vil bli endret. De største endringene vil komme i spillets første store innholdsoppdatering, som er planlagt senere i år, men i mellom nå og da har vi en ny oppdatering å øse over.

Denne oppdateringen legger til noen nye spillelementer. Du vil nemlig få nye besvergelser på Crossroads Cauldron, som alle vil gi deg små, men meningsfulle fordeler, som å få ekstra liv eller magi når du plukker opp ressurser, eller å kunne bremse tiden under Chronos-kampen.

Det er også massive endringer i Olympus' guder, som for det meste forbedrer evnene deres eller endrer hvordan de fungerer. Noen hadde kritisert velsignelsene i Hades II for ikke å være like kraftige som de som ble tilbudt i det første spillet, og det ser ut til at Supergiant har tatt den tilbakemeldingen og forbedret det som allerede er der.

Sjekk ut de fullstendige oppdateringsnotatene her.