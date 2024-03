Hades kommer til Netflix om to uker

HQ

Netflix avslørte for en stund siden at de satset stort på spillbransjen ved å tilby sine abonnenter en rekke spillbare opplevelser uten ekstra kostnad. Dette tilbudet har blitt utvidet i løpet av de siste månedene, senest med det nye Rainbow Six: SMOL, men snart kommer det også til å omfatte Supergiant Games' massivt anerkjente roguelike Hades.

For en stund siden ble det bekreftet at Hades ville debutere på strømmetjenesten, men det ble aldri oppgitt noen fast dato. Inntil nå. Supergiant lanserer Hades som en mobilopplevelse eksklusivt gjennom Netflix den 19. mars, og for å diskutere denne lanseringen snakket kreativ direktør Greg Kasavin ved et rundebord for å forklare hvordan Hades har tatt steget over til mobil.

"Vårt fremste mål var å gjøre dette til en kompromissløs versjon av Hades. Vi ville ikke ta noen snarveier", innledet Kasavin. <em>"Siden spillet er så godt ansett som det er, ønsket vi ærlig talt ikke å rote for mye med det, akkurat som med de tidligere versjonene av spillet, gjorde vi ikke en haug med DLC etter lanseringen eller noe sånt. Vi utviklet spillet i Early Access med et mål om å lage et spill med en komplett følelse, så da vi var ferdige, følte vi at vi stort sett var i mål. Denne nye mobilversjonen av Hades er det spillet, med alt innholdet, med alle de mulige hundrevis av timene med spilling og en historie som utfolder seg og alt det der."

Hades kommer til å bruke berøringskontroller i denne mobilversjonen, men selv om det er ganske vanlig for mobilspill, er det ikke så vanlig å se tittelen debutere på bare én stor plattform, nemlig iOS. Når det gjelder hvorfor Hades ikke kommer til Android, kaster Kasavin også litt lys over saken.

"Mobilversjonen av spillet som kommer ut er foreløpig bare tilgjengelig på iOS. Vi har jobbet med en rekke mobilversjoner av spillene våre tidligere, og de har bare vært tilgjengelige på iOS. Det er på en måte der utviklingsstudioet vårt har sin kompetanse, og det har vært vårt fokusområde. Vi vet at det finnes andre enheter og plattformer der ute, vi får spørsmål om Hades kan komme til denne plattformen og så videre, og vi setter stor pris på slike spørsmål, for det betyr at det er interesse for spillet. Men som et lite team har vi alltid vært nødt til å være svært selektive med hensyn til hvor vi fokuserer utviklingsarbeidet vårt, og vi ville sørge for at denne versjonen av spillet ble så bra som mulig, og det betydde at vi måtte jobbe med en plattform vi allerede var kjent med."

Hades kommer til Netflix om et par uker, og du kan se Netflix-traileren for spillet nedenfor.