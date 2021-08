Hades og Skate kommer til og GTA V forlater Xbox Game Pass

Hele 27 spill ble bekreftet for Xbox Game Pass i Microsoft og Bethesda sin E3-sending, så vi visste allerede om flere av godbitene som kommer fremover. Ikke at det betyr at andre hyggelige overraskelser venter også.

Hades er ikke det eneste knallgode spillet som blir en del av Xbox Game Pass fremover, for de neste to ukene ser slik ut:

Derfor er det så utrolig synd at noen glimrende spill vil fjernes snart også: