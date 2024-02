Hadoque vil at du skal være nysgjerrig og følelsesmessig knyttet til Ultros

HQ

Hadoques Ultros er uten tvil et av månedens mest spennende indiespill. Metroidvania-tittelen har en psykedelisk og underlig kunststil, samtidig som historien utspiller seg i livmoren til et kosmisk vesen. Det sier seg selv at dette er et helt unikt prosjekt.

Men når det er sagt, hvordan har utviklingsteamet tenkt å presentere Ultros på en måte som vil engasjere fansen? Vi har snakket med fortellerdesigner og forfatter Pelle Cahndlerby for å få vite mer om Ultros, inspirasjonskildene og hvordan de ønsker å formidle følelser.

I en samtale med Gamereactor uttalte Cahndlerby: "Jeg tror du først og fremst må tenke nøye gjennom hva jeg vil presentere. Hva vil jeg at folk skal få ut av dette? Må de forstå alt? Og jeg mener, jeg elsker David Lynch og arbeidet hans. Og hvis du noen gang har sett en film eller en serie av ham, hvor mye fikk du egentlig med deg? Men hvor mye følte du egentlig da du så den? Hva fikk den deg til å tenke på? Hva fikk den deg til å føle i vibber, stemninger, farger og vinkler?

"Så det å skrive et spill er ikke som å skrive en bok. Å skrive et spill er ikke som å skrive de fleste serier eller filmer, ikke sant? Du må tenke på at spilleren tar sine egne valg. Så jobben din er å hjelpe dem, å hjelpe dem til å være nysgjerrige. Og når du kommer til et punkt der du føler at jeg har et budskap som jeg virkelig ikke vil at de skal gå glipp av, må du se hvordan jeg kan få det frem ved å bruke flere ord. Du vet, noen mennesker liker ikke ord, ikke sant? Noen leser ikke tekst. Og som narrativ designer ser du på omgivelsene. Hva kan vi fortelle med det som er rundt oss? Er det fargene, gjenstandene, hvordan kom du inn i rommet? Forteller det deg noe?"

Cahndlerby fortsetter: "Men når du gjør det i et spill, er det som om du alltid må tenke at dette må lande et sted. Jeg vet hva jeg ser på når jeg ser på spillet, forhåpentligvis. Men hvordan vil de som spiller det, se på det? Hvem vet?"

Du kan se hele intervjuet nedenfor, der vi også diskuterer Ultros' kjernetemaer, den uvanlige kunststilen og hvordan teamet har forsøkt å raffinere og implementere en syklisk Metroidvania-tilnærming.