Hady Habib blir den første libanesiske spilleren som kvalifiserer seg til en Grand Slam-turnering

Hady Habib, en 26 år gammel libanesisk-amerikansk tennisspiller, har skrevet historie ved å bli den første libanesiske spilleren som kvalifiserer seg til en Grand Slam-turnering i single. Habib slo franske Clement Chidekh 6-4, 3-6, 7-6 (8) i de tre kvalifiseringsrundene og sikret seg dermed en plass i Australian Open, som starter neste søndag.

I fjor var han også den første libaneseren som vant en ATP Challenger Tour-turnering i Chile. I Paris 2024 spilte han mot den senere sølvvinneren Carlos Alcaraz. Habib, som er rangert som nummer 219, skal spille sin første kamp mot kineseren Yunchaokete Bu.

Han ble født i Houston, Texas, men flyttet til Libanon som barn, der han lærte å spille tennis. Han har dobbelt statsborgerskap og spiller sin karriere i USA, men han håper å få representere landet sitt.

"Jeg vet at det bare er en sport, men jeg føler at det å representere Libanon og ofre alt jeg måtte gjøre for å komme hit, på en måte minner om hvordan nasjonen vår har kjempet seg tilbake, sier Habib til SBS News, gjengitt av Tennis.com.

Landet hans har vært i våpenhvile med Israel siden 27. november, etter et år med bombeangrep som har tatt livet av over 4000 mennesker i Libanon. "Hver morgen våknet jeg opp i den utfordrende tiden, jeg kontaktet alle familiemedlemmene mine, vennene mine, og forsikret meg om at de hadde det bra", fortalte tennisspilleren.