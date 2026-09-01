Hærsjefen i USA trekker seg etter 18 måneder i stillingen

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Det er en omveltning på gang i toppen av den amerikanske hæren. Ifølge BBC News har hærsjef Dan Driscoll offisielt levert sin oppsigelse og vil trekke seg fra stillingen etter å ha vært i vervet i rundt 18 måneder.

Når det gjelder årsaken til at Driscoll forlater stillingen, har han vært involvert i gjentatte konflikter med forsvarsminister Pete Hegseth de siste månedene, og dette skjer i samme ånd som den nylige avgangen til marineminister John Phelan, som trakk seg fra stillingen på en noe overraskende måte tilbake i april.

Det har foreløpig ikke kommet noen uttalelse fra Det hvite hus, Pentagon eller hæren om dette avskjedet, og det er heller ikke klart hvem som vil overta stillingen i president Donald Trumps kabinett.