Haex er et helt nytt spill fra utviklere av Little Nightmares og The Division

Det svenske debutstudioet Dead Astronauts inntok scenen på The Game Awards i kveld og viste frem det nye actioneventyret, et skytespill i en åpen verden, som umiddelbart fanget vår oppmerksomhet med en trailer som startet med et robotspråk som hørtes ut som fyren som snakker i den ene Dune-scenen der Sardukar blir tilkalt til kamp.

Spillet ser ut til å være en blanding av sci-fi, klassisk FPS-action og litt parkour, ettersom vi skal dykke ned i en massiv kuboidstruktur, slåss mot halvnakne grå mennesker og klatre gjennom kantete miljøer. Det ser definitivt ut til å være co-op, ettersom vi ser POV-karakteren vår sammen med et par kompiser gjennom traileren.

Haex lander i 2027, med bare Steam som utgivelsesplattform så langt. Spillet ser mye ut som et ekstraksjonsskytespill, men ser ikke ut til å ha et PvPvE-element. I stedet går du bare inn i kuben med kompisene dine, og drar ut før den ødelegger all bakken rundt deg.