Hagekampspillet Planted! er "som en svamp for alle de dumme ideene våre"

Senere i år lanserer utvikleren Cloth Cat Games sitt hagekampspill, Planted!. Dette er i store trekk Overcooked i et hagemiljø, der en gjeng spillere kommer sammen og konkurrerer i festlignende aktiviteter og moduser der målet er å så, dyrke og kaste produkter mot mål for å tjene poeng.

Lanseringen er planlagt til 2026 på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch, og vi fikk nylig sjansen til å snakke med Cloth Cat Games' kreative produsent Ben Cawthorne for å lære mer om spillet og de brede ambisjonene studioet har for det, alt under London Games Fests New Game Plus-arrangement.

"Jeg tror det er en av de tingene, det er som en svamp for alle de dumme ideene våre. Og så om noe, så er det bare å prøve å opprettholde omfanget kontra den typen kvalitet vi ønsker å bringe til det. Du vet, vi er både et animasjonsstudio og et spillstudio, så personlighet og karakterdesign er veldig viktig for oss. Så hver gang vi introduserer noe nytt, tenker vi på hvordan vi kan forbedre det og gjøre det over toppen. Så ja, det er mange flere muligheter til å utvide, du vet, det er bare det at vi må sette en grense på et tidspunkt."

Du kan se hele intervjuet vårt på Planted! nedenfor, der vi snakker om en rekke emner, inkludert hvordan teamet tar sikte på å lansere spillet "før GTA", så ideelt sett før midten av november.