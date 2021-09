Hailee Steinfeld blir Vi i League of Legends: Arcane

HQ

Som følge av pandemien måtte vi altså vente mye lengre enn planlagt på Netflix sin League of Legends: Arcane, men teasertraileren fra mai ga oss i alle fall noen glimt av Vi og Jinx. Nå vet vi hvem som skal bringe både kjente og ukjente karakterer til live også.

Netflix har avslørt noen av stemmeskuespillerne som vil være i League of Legends: Arcane, og selskapet har selvsagt hyret inn kjentfolk til noen av de største rollene. For eksempel er det Hailee Steinfeld (Bumblebee og Spider-Man: Into the Spider-Verse) som skal gi sin stemme til Vi. Jinx skal på sin side spilles av Ella Purnell (Army of the Dead og Kick-Ass 2). I tillegg blir Kevin Alejandro (Arrow og Lucifer) Jayce, Katie Leung (Harry Potter-filmene) blir Caitlyn og Harry Lloyd (Game of Thrones) og får æren av å være Viktor.

Når det gjelder nye karakterer består rollebesetning av blant annet Jason Spisak (Young Justice), Toks Olagundoye (Castle) og JB Blanc (Better Call Saul), så man kan ikke klage for mye på talentene som er hyret inn i alle fall. Til slutt er det greit å nevne at den første skikkelige traileren fra serien kommer den 25. september.