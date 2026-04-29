Hailey Baptiste redder seks matchballer og slår Aryna Sabalenka i Madrid

HQ

Aryna Sabalenka, verdens nummer 1, ble eliminert fra Madrid Open av Hailey Baptiste, i en bemerkelsesverdig to og en halv time lang kamp som startet som vanlig for den tredobbelte Madrid-mesteren Sabalenka, for så å bli snudd på hodet, og så ble det hele avgjort i et tie-break der 24 år gamle Baptiste reddet seks matchballer: 2-6, 6-2, 7-6 (6).

Det var den desidert største seieren i Baptistes karriere, hennes fjerde seier mot en av de ti beste, hvorav to av dem kom i Madrid Open (han slo Jasmine Paolini, nr. 9 i verden, tidligere i Madrid), og gjenspeiler amerikanerens fremgang: hennes første WTA Masters 1000-semifinale, også hennes beste Masters 1000-resultat siden kvartfinalen i Miami Open forrige måned, de to eneste gangene hun har kommet lenger enn til tredje runde på dette nivået.

I intervjuet med WTA sa Baptiste at hun hadde en bedre idé om hvordan hun skulle spille mot henne etter en kamp som var "ganske tett", da hun kun brøt henne én gang i hvert sett. "Jeg hadde en bedre idé om hvordan jeg skulle spille mot henne, hvordan jeg burde spille og hvilke justeringer jeg måtte gjøre. Så jeg tror jeg bare gikk inn og prøvde å spille mitt eget spill, fortsatt gjøre de samme tingene som jeg har gjort, men jeg hadde noen justeringer jeg måtte gjøre fra forrige gang vi spilte."

Baptiste møter Mirra Andreeva i semifinalen i Madrid Open på torsdag.