Hal Jordan og John Stewart slår seg sammen i denne splitter nye Lanterns traileren

HBO har nettopp sluppet en splitter ny teaser-trailer for deres kommende Green Lantern-serie, rett og slett kalt "Lanterns", der vi får følge Hal Jordan og den nyrekrutterte John Stewart når de blir trukket inn i en mordetterforskning.

Dette viser seg snart å være utgangspunktet for noe mye større, med kosmiske bånd, og i denne nye traileren får vi endelig se litt mer action, som inkluderer grønn energi og masse superkrefter. Lanterns lover å blande jordnært drama med klassisk DC-action, og hvis alt går etter planen vil serien ha premiere 16. august, og du kan sjekke ut den nye teasertraileren nedenfor.

