nyheter
Lanterns
Hal Jordan og John Stewart slår seg sammen i denne splitter nye Lanterns traileren
HBO har sluppet en fersk teaser for Lanterns, som gir en mye bedre titt på den kommende DC-serien sentrert rundt Hal Jordan og John Stewart.
HQ
HBO har nettopp sluppet en splitter ny teaser-trailer for deres kommende Green Lantern-serie, rett og slett kalt "Lanterns", der vi får følge Hal Jordan og den nyrekrutterte John Stewart når de blir trukket inn i en mordetterforskning.
Dette viser seg snart å være utgangspunktet for noe mye større, med kosmiske bånd, og i denne nye traileren får vi endelig se litt mer action, som inkluderer grønn energi og masse superkrefter. Lanterns lover å blande jordnært drama med klassisk DC-action, og hvis alt går etter planen vil serien ha premiere 16. august, og du kan sjekke ut den nye teasertraileren nedenfor.
Er du spent på Lanterns?
HQ