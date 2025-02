HAL Laboratory feirer 45 år med spillinnovasjon

HQ

Den anerkjente japanske spillutvikleren HAL, kjent for å ha skapt elskede franchiser som Kirby, Smash Bros og Earthbound, og arbeidsplassen der Satoru Iwata gjorde seg bemerket, feirer nå 45-årsjubileum. Selskapet ble grunnlagt 21. februar 1980 av Mitsuhiro Ikeda, og fokuserte opprinnelig på å utvikle spill for hjemmedatamaskiner, noe som til slutt førte til et partnerskap med Nintendo fire år senere.

I årenes løp har HAL introdusert en rekke minneverdige spill og figurer, og har bidratt til utviklingen av flere klassiske NES-titler som Pinball, Golf og Balloon Fight. Masahiro Sakurai, som senere ble en del av selskapet, debuterte med Kirby's Dream Land, der han introduserte den elskede rosa figuren Kirby. Siden den gang har Kirby dukket opp i nesten 40 spill, og blitt et varig symbol for selskapet.

I tillegg til Kirby-serien har HAL også vært involvert i flere andre store prosjekter. Like før 2000-tallet lanserte selskapet titler som Pokémon Snap og Pokémon Pinball, som ga Pokémon-serien nye perspektiver på den tiden. Selv om det er to år siden sist vi så noe nytt fra teamet - med Return to Dream Land Deluxe som deres siste utgivelse - er det håp om at Kirby kan gjøre et storslått comeback akkurat i tide til Switch 2-lanseringen senere i år.

Shinya Kumazaki, HALs interne produktsjef for Kirby-serien, uttrykte sin takknemlighet til alle fansen i et innlegg på BlueSky.

Hva er favorittspillet ditt fra HAL?