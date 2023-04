HAL Laboratory mener Kirby and the Forgotten Land er et vendepunkt for franchisen

HQ

Kirby and the Forgotten Land ble godt mottatt fans og kritikere da det debuterte i fjor (husk å lese våre tanker i vår anmeldelse her). Men nøyaktig hvor godt? I samtale med IGN har utvikler HAL Laboratory uttalt at dette er Kirbys «Breath of the Wild-øyeblikk».

Shinya Kumazaki, regissør for Kirby-serien, uttalte: "Hvis vi snakker om hva Breath of the Wild kanskje gjorde for Zelda-serien ved at det var en revolusjon, revolusjonerte serien, tror jeg Kirby [and the] Forgotten Land på en måte var et vendepunkt. Og jeg tror du kan betrakte det som det første skrittet i vår type pågående utfordring fremover for nå også å lage 3D Kirby-spill."

Selv om dette antyder at det vil være flere 3D Kirby-spill i fremtiden, presiserte Kumazaki at det også vil være mange unike spillopplevelser fortsatt.

"Det handler egentlig om hva slags spillopplevelse vi kan gi spillerne, og hvordan vi best kan bringe den spillopplevelsen som virkelig dikterer hvordan vi uttrykker det i spillet. Det er bare det at nå har vi denne nye 3D-sjangeren som en annen metode, en annen måte, en annen form for å gi den optimale spillopplevelsen gjennom en optimal Kirby-spillopplevelse."

Er du enig i at Kirby and the Forgotten Land var et vendepunkt for franchisen, og vil du ha flere 3D Kirby-spill?