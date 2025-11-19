Haley Atwell kommer tilbake som Lara Croft i siste sesong av Netflix sin Tomb Raider-anime

HQ

Nylig ble det bekreftet at til tross for at Netflix raskt ga grønt lys for en andre sesong av sin Tomb Raider anime-tilpasning, vil den andre runden med episoder faktisk være den siste. Det blir ikke en tredje sesong, noe som betyr at denne kommende episoden har mye tungt å gjøre for å knytte fortellingen sammen til en pen liten sløyfe.

Nå som vi nærmer oss ankomsten av disse episodene, har en full trailer for den kommende sesongen blitt sluppet, for å gi oss en forsmak på hva Haley Atwells stemmelagte hovedperson må overvinne hvis hun har til hensikt å redde verden fra en hevngjerrig teknovisjonær som har begynt å leke gud.

Synopsis for den andre sesongen legger til: "Lara løper over hele kloden for å avdekke eldgamle afrikanske relikvier før en teknovisjonær som er ute etter å leke gud, bruker dem til å utløse verdensomspennende ødeleggelse."

Når det gjelder når Tomb Raider: The Legend of Lara Croft kommer tilbake, vil showet være tilbake på Netflix 11. desember.