Half-Life 3 fansen tror de endelig har funnet "bevis" på at spillet kommer

HQ

Vi har sett en god del Half-Life 3 rykter i løpet av de siste ukene nå. Selv om spillets eksistens har blitt mer en myte enn noe annet i tiårene siden Half-Life 2 ble utgitt, er det ny tro på at noe er på vei.

Nå, som oppdaget av ørneøyne fans på Valve Reddit (takk, Eurogamer), ser det ut til at i Steams backend er det to spill fra Valve oppført som kommende. Det ene er helteskytespillet Deadlock, mens det andre er usynlig.

Til tross for at Valves kommende utgivelser-seksjon har to spill, er det andre ikke noe sted å se, helt skjult. Selv om dette ikke beviser Half-Life 3s eksistens, motbeviser det det heller ikke, noe som er all unnskyldningen Valve-fans trenger for å gå vilt med konspirasjoner nok en gang.

Hvis Valve faktisk jobber med Half-Life 3, kan du forestille deg at vi snart vil høre noe om det. Tilsynelatende er det til og med i playtest hos Valve akkurat nå.