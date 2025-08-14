Hall og Oates inngår forlik i søksmål og avslutter offentlig strid som startet i 2023

HQ

Det sjokkerte mange å høre at Daryl Hall og John Oates hadde blitt uvenner på en så ekstrem måte at Hall bestemte seg for å gå til søksmål mot Oates på grunn av blindsiding og "ultimate partnership betrayal". Etter et halvt århundre som musikalske partnere og etter å ha produsert mange hits, særlig på 70- og 80-tallet, ble forbindelsen mellom de to surnet, og slik har det forblitt i snart to hele år.

Ifølge The Guardian ser det imidlertid ut til at denne juridiske krigføringen nærmer seg slutten, ettersom en privat slutt har blitt møtt mellom de to. Advokater for Hall foreslo å få saken avvist tidligere denne uken, og selv om det er uklart når saken vil bli avsluttet, ser det ut til at dette vil skje snart.

Hele situasjonen startet da Oates bestemte seg for å selge sin eierandel i Whole Oates Enterprises LLP, som inkluderte materiale som er relatert til både Hall og Oates, inkludert varemerker, personnavn, likeness-rettigheter, royaltyinntekter fra plater, nettsider og sosiale medier, med mer. Dette førte til at Hall tok rettslige skritt og kom med kommentarer som Oates mente var "provoserende, outrerte og unøyaktige".

Dette kom snart ut av kontroll, og Oates ble skuffet over Halls handlinger og beskyldninger, og de to sluttet å snakke sammen og kuttet båndene til hverandre. Selv om denne juridiske situasjonen nærmer seg slutten, er det lite sannsynlig at paret vil forsones, i hvert fall ikke med det første, ettersom Oates for sin del ikke tror at det er noe stort potensial for en gjenforening i det hele tatt.

