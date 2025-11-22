Halle Bailey og Rege-Jean Page kolliderer i romantisk komedie fra komedieprodusenten bak Ride Along, Night School, m.fl.

Du er kanskje ikke umiddelbart kjent med navnet Will Packer, men du vil sannsynligvis kjenne igjen noen av prosjektene hans. Filmskaperen er kjent for å være produsent på mange av de største komediene i nyere tid, inkludert Ride Along -serien, Girls Trip, Night School, This Christmas, Think Like a Man, med flere, og snart er han tilbake med et nytt prosjekt som har to stadig mer populære stjerner i hovedrollene.

Denne filmen, som er omtalt som You, Me & Tuscany, er en romantisk komedie som følger en kvinne som reiser til Italia på en spontan avgjørelse, og som snart blir viklet inn i en komplisert romantisk situasjon som inkluderer en mann hun påstår at hun skal gifte seg med, og hans fetter som hun faktisk faller for.

Hovedrollen spilles av Halle Bailey fra Den lille havfruen, og hennes kompliserte elsker spilles av Rege-Jean Page fra Bridgerton og Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, og et fullstendig sammendrag av historien kan du se nedenfor.

"Halle Bailey (Den lille havfruen, Purpurfargen) spiller hovedrollen som Anna, en ung kvinne som har gitt opp drømmen om å bli kokk, og som nå driver gjennom tjueårene med en rekke dårlige valg. Når Anna mister husvaktjobben (og boligen) i ett jafs, inspirerer et tilfeldig møte med Matteo - en kjekk italiener som tilfeldigvis har en tom villa i Toscana - henne til å dra til Italia, stikk i strid med rådet fra hennes alltid ærlige bestevenninne Claire (Aziza Scott fra Home Before Dark).

"Men Annas plan om å overnatte i Matteos villa uten tillatelse, bare for én natt, går i vasken når Matteos mor, Gabriella (det italienske filmikonet Isabella Ferrari), dukker uventet opp i huset. I panikk lar Anna Gabriella tro at hun er Matteos forlovede.

"Den lille løgnen blir imidlertid et stort problem når Matteos fetter Michael (Regé-Jean Page; Bridgerton, Black Bag) dukker opp, og Anna oppdager at varmen mellom dem kan tenne en brann som vil forandre livet hennes."

You, Me & Tuscany har premiere på kino 10. april 2026, og du kan se traileren for filmen nedenfor.