Halle Berry gjentar gjerne rollen som Catwoman

Det er nå mer enn 20 år siden en av verdens mest legendarisk forferdelige filmer kom på kino, nemlig Catwoman. Det er en rolle som filmens stjerne Halle Berry i stor grad har akseptert og omfavnet for det den var, og i et intervju på The Tonight Show sa skuespilleren at hun til og med kunne tenke seg å spille i en ny Catwoman.

Betingelsen var imidlertid klar, "bare hvis jeg får regissere den selv", og til Jimmy Fallon sa hun :

"Jeg hatet at alt ble lagt på meg, og jeg hater at det den dag i dag er min fiasko. Jeg vet at jeg kan bære det".

Hun nevnte også at hun har det veldig vanskelig med dem som legger all skyld på henne for filmens mangler.

"Jeg har fortsatt en karriere 20 år senere. Det er bare en del av historien min. Det er greit, og jeg har hatt andre fiaskoer og suksesser. Folk har meninger, og noen ganger er de mer høylytte enn andre. Du må bare fortsette å gå videre."

Hva synes du om Catwoman-filmen, og kunne du tenke deg å se en ny versjon av den?