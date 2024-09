Halle Berry møter en mørk ondskap i Never Let Go

Hvis du har vært på utkikk etter en ny skrekkfilm å legge til på listen din for den skumle sesongen, har Lionsgate noe du kan være interessert i. Filmen heter Never Let Go og er en psykologisk thriller/skrekkfilm der Halle Berry spiller en mor som beskytter tvillingsønnene sine mot en ondskap som har tatt over verden.

Det eksakte sammendraget for filmen er som følger: "I denne nye psykologiske thrilleren/skrekkfilmen er huset og familiens beskyttende bånd den eneste beskyttelsen for en mor, spilt av Oscar-vinneren Halle Berry, og tvillingsønnene hennes, da en ondskap tar over verden utenfor deres dørstokk. De er nødt til å holde kontakten hele tiden - de binder seg til og med fast med tau - og klamrer seg til hverandre og oppfordrer hverandre til Never Let Go. Men når en av guttene stiller spørsmål ved om ondskapen er virkelig, brytes båndene som binder dem sammen, og det utløser en skremmende kamp for overlevelse."

Never Let Go har kinopremiere 20. september, og du kan se traileren for filmen nedenfor.