Halle Berry ville seg inn i John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Halle Berry spiller en gjennomsnittlig rolle i John Wick: Chapter 3 - Parabellum. Karakteren til Sofia Al-Azwar og hennes fantastiske hunder endte opp med å bli et høydepunkt i den tredje filmen, men historien om hvordan Berry kom til å spille rollen kan bare være mer dårlig enn hennes karakter på skjermen.

Som avslørt i et intervju med regissør Chad Stahelski med The Hollywood Reporter, blir vi fortalt om hvordan Berry bokstavelig talt ville seg inn i franchisen, og lot Stahelski rett og slett bare akseptere det faktum at hun ville debutere i Wick-verset.

"Jeg fikk en telefon fra WME, da vi fortsatt skrev John Wick 3, som," Hva synes du om Halle Berry? Vel, hun er kjempebra. Hun er Halle Berry. Og så sa de: "Hun kommer for å se deg. I dag.» Og jeg sverger til deg, den ettermiddagen får jeg banke på døren, og det er Halle Berry. Hun gikk ikke glipp av et slag og sa: "Jeg kommer bare for å se deg fordi jeg skal være med i din neste film." Jeg er som, "Er du?" Rett ansikt, sier hun, "Ja, og jeg skal trene ræva av meg."

Mens Berrys Sofia ikke vil dukke opp i John Wick: Chapter 4, hevdes det at karakteren får sin egen spin-off-film i fremtiden.