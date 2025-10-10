Halloween End hadde noen virkelig kule alternative avslutninger

Mange av oss skrekkfans kan nok være enige om at det siste kapittelet i David Gordon Greens Halloween-trilogi ikke akkurat var noen storslått finale. Joda, vi fikk et siste oppgjør mellom Strode og Myers, men det føltes mer som to slitne pensjonister som slåss om den siste skiven med kaffebrød. Kjedelig og tannløst er knapt nok en beskrivelse.

HQ

Så kunne filmen ha vært bedre med en annen slutt? Sannsynligvis ikke - men faktum er at Green lekte med flere alternative avslutninger før han bestemte seg for at Halloween Ends skulle kulminere med den endelige kampen mellom Myers og Strode. Ikke nødvendigvis fordi det var det mest kreative alternativet, men fordi mange av de andre versjonene ble sett på som for mørke, intellektuelle eller dype - noe Jamie Lee Curtis nylig avslørte i et intervju.

"Den opprinnelige slutten på Halloween Ends, som opprinnelig het Halloween Dies, var en scene i en maskefabrikk. Du ser et samlebånd med masker som blir produsert. Det er Michael Myers-masker, som sa: 'Vi er alle monstre hvis vi tar på oss masken. Det er ikke bare Michael. Det er oss alle, hvis vi tar på oss masken. Men på en eller annen måte ble jeg ikke mettet. Jeg tror det var for intellektuelt for denne finalen. Det var en stor sving, og jeg hedrer og støtter den store svingen."

Curtis beskrev også en annen slutt der Strode ville ha tatt over som den nye Myers. Hun sa :

"Det var også en slutt der vi utforsket og filmet en slags overføring mellom Laurie og Michael. I det endelige drapet på Michael ble Laurie nesten som ham. I dette sekundet av ære - da hun tok livet av Michael Myers - ble hun Michael Myers. Hun må forsvinne på det tidspunktet. Hun må vende tilbake til den Laurie vi møtte i den første filmen. Hun må isolere seg resten av livet fordi hun nå har en del av Michael i seg. Men det var for mørkt og for dyptgripende til å tilfredsstille sulten etter denne 40 år lange reisen."

Så, hva tror du - ville noen av disse alternative avslutningene ha gjort Halloween Ends til en bedre avslutning på sagaen?