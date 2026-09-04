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Jeg er en skikkelig skrekkfilmnerd. Eller, for å være mer presis, en slasherfilmnerd. Jeg har til og med forsket litt på denne undersjangeren, som – uten å overdrive nevneverdig – ligger meg veldig på hjertet. Den beste slasherfilmen? Halloween (1978), selvfølgelig.

Du kjenner historien – den seks år gamle Michael Myers dreper søsteren sin og blir sperret inne på Smith’s Grove Sanitarium. Femten år senere rømmer han og finner veien tilbake til lille Haddonfield, hvor han begynner å forfølge sin andre søster (selv om vi egentlig ikke får vite at hun er søsteren hans før i oppfølgeren) og vennene hennes. Filmen la grunnlaget for hele slasher-sjangeren og er en milepæl i skrekkfilmens historie.

Nå har du og jeg sjansen til å spille som Michael Myers i Illfonics’ nye skrekk-spill – Halloween: The Game. Studioet står bak både «Friday the 13th: The Game» og «Killer Klowns from Outer Space: The Game». Den førstnevnte ble utgitt tilbake i 2017 og var banebrytende for denne spillgenren, kjent som asymmetrisk flerspiller-horror. Én spiller tar rollen som en klassisk skrekkfilm-morder, mens fire andre spiller som vanlige mennesker/ofre. Det vil si, hvis du spiller online. Jeg har faktisk ikke spilt noen av spillene nevnt ovenfor, men jeg har spilt «Evil Dead: The Game», som ble utgitt i 2022. Selv om det ble laget av et annet studio, har jeg likevel en ganske god idé om hva jeg kan forvente meg.

Det første, men på ingen måte det siste, drapet begått av Michael Myers.

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Spillet har et ganske sparsomt menyvalg – enkeltspiller og flerspiller. Av spesifikke grunner vil jeg først fokusere på enkeltspiller. Spillet presenterer enkeltspiller som en slags opplæring for flerspiller. Det er deretter delt inn i en prolog og fem kapitler. Alle disse seks delene dreier seg om seks forskjellige deler av filmen, selv om du ikke faktisk spiller gjennom selve disse delene hver gang, men snarere sekvenser som finner sted før, etter eller til og med under filmscenene. For å gi et eksempel: prologen finner sted når Michael rømmer fra Smith’s Grove. Du får da styre Michael mens han tar seg ut av sykehuset (her får du også prøve deg på å angripe noen sykehusvakter) og, i ekte GTA-stil, til slutt stjeler bilen til dr. Loomis – legen hans og en tilbakevendende karakter i filmserien – og kjører av gårde. Kapittel to utspiller seg den kvelden han ankommer Haddonfield – dagen før Halloween. Du tar opp tråden i historien akkurat idet Michael har brutt seg inn og snappet den legendariske hvite masken sin. Her er det et hull i filmen, som fylles ut ved at Michael feirer den flotte nye masken sin ved å løpe rundt i sentrum og drepe folk. Nå skal jeg ikke henge meg opp i detaljene i forhold til filmen, men i filmen går alarmen av på ettermiddagen. Jeg finner det vanskelig å tro at butikkens alarm skulle ha uld hele natten og helt til ettermiddagen dagen etter uten at politiet dukket opp på åstedet. Men som sagt – jeg skal ikke henge meg opp i slike detaljer.

Å styre Michael er litt som å styre en container i et hvilket som helst spill. Jeg tror ikke noen faktisk har gjort det (jeg kommer ikke på et eneste containerspill), men jeg regner med at det gir en ganske nøyaktig forestilling om hvordan det føles å styre ham. Når jeg tenker etter, har hastighet egentlig aldri vært Michael Myers’ sterke side. Hans styrke ligger derimot i å snike seg rundt og gjemme seg i skyggene. Derav kallenavnet «The Shape». I rulleteksten til den originale filmen er karakteren faktisk ikke oppført som Michael Myers, men som «The Shape». Du kan fylle opp ulike målere ved å snike deg innpå, men også ved å stirre på ofrene dine. De blir da lettere å drepe hvis du har gjort det. Denne handlingen med å stirre er et klassisk grep i slasherfilmer og kalles «the gaze». Dette blikket har vært gjenstand for mye forskning, og mange konkluderer med at selve blikket er voyeuristisk av natur.

Å snike seg rundt er moro, men du må passe på å ikke bli tatt. Hvis du blir det, betyr det at politiet blir tilkalt!

Når du spiller som Michael, har du noe som kalles et «formhopp». Dette betyr at du blir usynlig og rask, noe som er en ekstremt viktig evne i spillet. I lyset fra gatelamper og andre lyskilder beveger du deg saktere, og du kan ikke avbryte «shape jump» mens du befinner deg i en lyskilde. Men fordi du gjør dette i mørket i nærheten av en lyskilde, kan du ende opp rett foran en annen karakter og gi vedkommende en skikkelig skrekkopplevelse. Du kan også gli gjennom (mange) dører og vinduer og dukke opp rett foran en karakter midt i stuen i et hus. Dette bidrar til den følelsen av «hvordan kom han seg inn der uten å bli sett?», som man finner i mange skrekkfilmer.

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Slik ser verden ut i «shape jump».

Dessverre har jeg ikke hatt sjansen til å spille dette – etter min mening et rent nettspill – på nettet. Hvorfor? Hver gang jeg har spilt det for å forberede meg til denne anmeldelsen, har det ikke vært nok spillere (eller anmeldere, om du vil) fra hele verden som spiller online. Matchmaking-funksjonen har bare tikket i gang i flere minutter uten at noe har skjedd. Det spiller ingen rolle om jeg logget meg på om morgenen eller om ettermiddagen – jeg har ikke klart å starte en eneste flerspillerkamp. Så dessverre er vurderingen ganske sterkt påvirket av nettopp dette problemet, noe som er synd.

For å oppsummere: « Halloween: The Game har potensial. Det var vanskelig å ha store forventninger til enkeltspillermodusen i et slikt spill, så enkeltspillermodusen overrasket meg verken positivt eller negativt. Det er moro å snike seg rundt i skyggene, legge bakhold og angripe karakterer. Selv om det i mitt tilfelle er NPC-er. Jeg ser spillets potensial, men til tross for det tør jeg likevel ikke gi det en høyere karakter enn den jeg har gitt. Det har tross alt hendt før at man har sett potensial i et spill, men når man faktisk har spilt det, har det vist seg å være en skuffelse når det virkelig gjelder.