Halloween: The Game vil ikke bli lansert i Australia og New Zealand fordi spillet ikke har fått aldersklassifisering
Det australske klassifiseringsrådet har innvendinger mot hvordan spillet behandler «tilstedeværelsen av et kontrollert stoff».
Hvis du har merket av 8. september i kalenderen som dagen du endelig kan hoppe inn i IllFonics neste asymmetriske flerspiller-skrekk-tittel, prosjektet kjent som « Halloween: The Game, kan det være verdt å vite at ikke alle regioner vil kunne være med på moroa, og at håpene dine kanskje blir knust før de egentlig har fått form.
Som bekreftet av utvikleren, vil Halloween: The Game ikke lanseres i Australia eller New Zealand som planlagt, verken i fysisk eller digitalt format, ettersom det australske klassifiseringsrådet har besluttet å nekte spillet en aldersgrense.
Årsaken ligger ikke i volden eller blodet, men snarere i at tittelen inneholder «inneholder et kontrollert stoff», noe som sannsynligvis har sammenheng med cannabis som spillerne kan røyke for å kunne se Michael Myers over hele kartet og dermed få en bedre sjanse til å slå tilbake mot den ustoppelige seriemorderen.
IllFonic forklarer i sin helhet: «Til tross for alle våre anstrengelser har det australske klassifiseringsrådet nektet «Halloween: The Game en klassifisering. Avslaget var ikke basert på tilstedeværelsen av den ikoniske slasheren, Michael Myers, eller de spektakulære drapene som kan utføres i spillet, men snarere på tilstedeværelsen av et kontrollert stoff. Dessverre, til vår skuffelse (og sikkert også deres), betyr dette at vi ikke kan selge det fysiske eller digitale produktet i verken Australia eller New Zealand.»
Noen fans melder at de har fått refundert forhåndsbestillingene sine på grunn av denne situasjonen, men kort sagt: hvis du bor i et av disse to landene i Oseania, vil du ikke kunne ta del i skrekkopplevelsen når « Halloween: The Game kommer ut om mindre enn en måned på PC, PS5 og Xbox Series X/S.