Halloween: The Game vil ikke bli lansert i Australia og New Zealand fordi spillet ikke har fått aldersklassifisering

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Hvis du har merket av 8. september i kalenderen som dagen du endelig kan hoppe inn i IllFonics neste asymmetriske flerspiller-skrekk-tittel, prosjektet kjent som « Halloween: The Game, kan det være verdt å vite at ikke alle regioner vil kunne være med på moroa, og at håpene dine kanskje blir knust før de egentlig har fått form.

Som bekreftet av utvikleren, vil Halloween: The Game ikke lanseres i Australia eller New Zealand som planlagt, verken i fysisk eller digitalt format, ettersom det australske klassifiseringsrådet har besluttet å nekte spillet en aldersgrense.

Årsaken ligger ikke i volden eller blodet, men snarere i at tittelen inneholder «inneholder et kontrollert stoff», noe som sannsynligvis har sammenheng med cannabis som spillerne kan røyke for å kunne se Michael Myers over hele kartet og dermed få en bedre sjanse til å slå tilbake mot den ustoppelige seriemorderen.

IllFonic forklarer i sin helhet: «Til tross for alle våre anstrengelser har det australske klassifiseringsrådet nektet «Halloween: The Game en klassifisering. Avslaget var ikke basert på tilstedeværelsen av den ikoniske slasheren, Michael Myers, eller de spektakulære drapene som kan utføres i spillet, men snarere på tilstedeværelsen av et kontrollert stoff. Dessverre, til vår skuffelse (og sikkert også deres), betyr dette at vi ikke kan selge det fysiske eller digitale produktet i verken Australia eller New Zealand.»

Noen fans melder at de har fått refundert forhåndsbestillingene sine på grunn av denne situasjonen, men kort sagt: hvis du bor i et av disse to landene i Oseania, vil du ikke kunne ta del i skrekkopplevelsen når « Halloween: The Game kommer ut om mindre enn en måned på PC, PS5 og Xbox Series X/S.