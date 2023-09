Halloween vil bli videreført, delvis som film, men muligens også som TV-serie.

Trodde du at John Carpenters ikoniske serie var død og begravet med det lumske navnet Halloween Ends? Det er ikke tilfelle, for nå rapporteres det at rettighetshaveren Miramax er på jakt i Hollywood etter folk som er villige til å produsere ikke bare en film, men også en TV-serie basert på den maskerte seriemorderen Michael Myers. En anonym kilde med kontakter i bransjen har uttalt seg til Bloody Disgusting om fremtiden for Halloween:

"Etter det vi forstår, pågår det en massiv budkrig akkurat nå, med flere ulike parter som er interessert i og kjemper om å få sjansen til å vekke Michael Myers til live igjen."

Videre sier tipseren at studioet leter med lys og lykte, og vurderer tilbud fra både strømmetjenester og veletablerte filmstudioer. Og etter at de Blumhouse-produserte Halloween -filmene gikk så bra som de gjorde, var det ingen som trodde at filmserien var død og begravet.

Vil du se flere Halloween -filmer, eller ville det vært mer interessant med en serie?