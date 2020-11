Fem år med venting er endelig over. Nye spillutviklere, ny trilogi. Redaktøren har satt karakter på Master Chiefs hjemkomst...

Er dette verdens tøffeste motorsykkelhjelm? den 17 februar 2015 klokken 12:45 NYHET. Skrevet av Morten Bækkelund Hvis du har trukket paralleller mellom hodeplagget til Master Chief fra Halo-serien og typiske motorsykkelhjelmer, har du ikke akkurat hatt en banebrytende unik tanke....

Halo 4-designeren går til Dead Space-utviklerne den 10 september 2013 klokken 15:49 NYHET. Skrevet av Tor Erik Dahl Scott Warner er kanskje mest kjent som sjefsdesigner for Halo 4. Han kunne i dag formidle via Twitter at han skal bytte jobb. Han går nemlig fra 343 Industries til...