Halo Archive lar fans gjenoppleve sine beste Halo-minner, mens « Campaign: Evolved» vekker nostalgi til live

HQ

Halo: Campaign Evolved tar spillerne tilbake til der den legendariske Xbox-serien begynte, og nostalgi for seriens tidligste og kanskje mest strålende år var på et historisk høyt nivå. Men mens fansen besøker den enorme ringen på nytt, gir et annet prosjekt deg muligheten til å gjenoppleve noe langt mer personlig: din egen Halo-historie.

Halo Archive er et nettsted laget av fans, designet for å bevare og gjenopprette tilgangen til Halo-fortidens flerspillerminner, slik at spillere kan utforske gamle statistikker fra den epoken som var med på å definere nettspill.

I Bungie-æraen hadde spillerne tilgang til detaljerte nettprofiler via Bungie.net, der de kunne følge med på fremgangen sin, se gjennom kamprapporter og analysere prestasjonene sine i flerspillermodus. Da disse tjenestene forsvant, ble det vanskelig eller umulig for spillerne å få tilgang til store deler av denne historien. Halo Archive gir nå noe av dette et nytt liv.

Halo Archive er en søkbar database der spillerne kan utforske sine gamle Halo 2- og 3-rekorder og gjenoppdage spillene som utgjorde noen av deres mest minneverdige spillopplevelser.

Spillerne kan se tilbake på en hel rekke ting, fra hvor mange timer du pleide å spille (og når du var på topp), hvem du spilte mest med (samt hvem du spilte best sammen med) og hvem du tilfeldigvis møtte i kamp. Du kan til og med finne ut hvem din største erkefiende var.

Nettstedet fungerer med et API-kredittsystem. Du starter med 200 kredittpoeng, og de enkelte analysene koster kredittpoeng avhengig av hva du ber Halo Archive om å undersøke.

Halo Archive er ikke noe du sannsynligvis vil bruke timer på, eller engang komme tilbake til ofte. Det er bare en morsom måte å slå litt tid ihjel og få en dose nostalgi på, perfekt for lunsjpausen eller når sjefen din ikke ser på. Ikke at vi godtar det...

Gå til Halo Archive her – det tar noen minutter å be om tilgang. Når du først er inne, vil det føles som 2007 på nytt.