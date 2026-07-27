HQ

Min historie med Halo begynte allerede før spillet ble utgitt i Europa. Jeg hadde en venn som skulle til New York i 2001, og jeg ba ham ta med seg en Xbox og « Dead or Alive 3 hjem. Han var glad for å gjøre det, men bare hvis han også fikk kjøpe « Halo: Combat Evolved og prøve det. Selv om jeg var helt uinteressert, sa jeg ja.

Master Chief er tilbake i sin opprinnelige form, med stemmeskuespilleren Steve Downes som har bidratt med flere nye replikker.

Dead or Alive 3 ble absolutt spilt mye og var et beat 'em up-spill i toppklasse, men det var Master Chiefs eventyr som viste seg å være det beste spillet av de to. Jeg innså hvor nysgjerrige folk var på det da venner, nettbekjente og til og med lokalpressen tok kontakt for å sjekke ut den legendariske og splitter nye (og ennå ikke utgitt i Europa) Xboxen, sammen med dens killerapp, Halo: Combat Evolved.

Selv om « Halo: Campaign Evolved ikke er den første nyutgivelsen av spillet, er den uten tvil den mest påkostede, og den kommer på et tidspunkt der Master Chief føles litt forbi sin storhetstid, akkurat som hele Xbox-satsingen. Nå som 343 Industries har blitt til Halo Studios, grafikkmotoren skal erstattes av Unreal Engine 5, og både spillserien og Xbox kunne trenge et lite løft, er det det perfekte tidspunktet for å vende tilbake til eventyret som startet det hele: Halo: Combat Evolved.

Dette er en annonse:

Det blir litt kaotisk av og til, men Halo-seriens fantastiske spillopplevelse er fortsatt like sterk, og kan tilpasses ytterligere med de over 40 skinnene som er tilgjengelige.

Denne pakken inneholder det første eventyret i en grundig omarbeidet versjon, samt en ny prequel-kampanje. Det som derimot ikke er inkludert, er flerspillermodus. Originalen tilbød action på delt skjerm og støttet til og med LAN-spilling – funksjoner som er helt fraværende her.

For min del nølte jeg litt med hva jeg skulle prøve først, før jeg bestemte meg for at det tross alt er det originale spillet som appellerer mest. Sagt og gjort, vendte jeg tilbake til Pillar of Autumn, som nettopp hadde dratt Covenant i sitt kjølvann og oppdaget en merkelig ringverden midt i ingenmannsland. For alle som er kjent med Halo, er det spennende å se hvor mye som har endret seg, og hendelsesforløpet som leder frem til skipets endelige krasj på ringens overflate har aldri vært så dramatisk som det er nå.

Å sparke Covenant ut av Ghosts er fortsatt like gøy som det var tilbake i 2004 da funksjonen ble lagt til i Halo 2, og den passer perfekt inn her også.

Dette er en annonse:

Bungies dødsalvorlige fortelling har fått opp tempoet, og det føles også som om mye skjer med et glimt i øyet, ikke minst takket være sersjantmajor Avery Johnson (spilt av Keston John, som tar over etter David Scully). Jeg er litt usikker på hva jeg skal mene om dette, men kanskje er det nødvendig å ha en fortelling som passer til alle de fargerike monstrene, ikke minst Gruntsene i komisk lettvektsstil.

Uansett gir det meg fortsatt gåsehud å gå ut på ringverdenen og se det frodige, paradisiske landskapet, bare for å bli møtt av speidende Covenant-styrker på jakt etter overlevende. Akkurat som i originalen er det støtte for to-spiller-samarbeid på delt skjerm, samt muligheten til å spille med opptil fire spillere online. Historien kommer virkelig til sin rett når man spiller alene, men med flere spillere er det naturligvis morsommere å kjempe seg gjennom, og fremfor alt å kjøre Warthogs med ekte mennesker som betjener maskingeværet.

Du vil støte på både fiender og våpen som ikke var med i originalen.

Halo Studios har også beholdt flere funksjoner fra senere utgivelser i serien, for eksempel muligheten til å sprinte og sikte ved hjelp av L-utløseren, noe som, for å være ærlig, føles veldig naturlig. Jeg blir slått av det faktum at det føles som å spille Halo slik jeg husker det, ikke slik det faktisk var. Hvis jeg lukker øynene, er det omtrent så imponerende grafikken føltes, og så innovativ og polert spillopplevelsen var. Så jeg er takknemlig for at disse funksjonene er der, men for de som ønsker det, er det også mulig å deaktivere de fleste av dem ved hjelp av ulike «skulls», og du kan til og med tilpasse hvor fiender, våpen og andre elementer dukker opp, noe som er en fin detalj. Noen deler av banene har også blitt redesignet, i noen tilfeller ganske betydelig (ikke minst «The Library»), noe som på overflaten er en forbedring, selv om jeg mistenker at ting på enkelte steder har blitt skalert opp for å gi plass til fire spillere i co-op – noe originalen, som vi vet, aldri støttet – og dette gjør at de føles litt tomme når jeg spiller alene.

Kort sagt føles det som Halo på alle de riktige måtene, og å høre komposisjonene til Martin O’Donnell og Michael Salvatore igjen minner meg veldig tydelig om hvorfor jeg forelsket meg så dypt i dette universet i utgangspunktet. Halo: Combat Evolved var virkelig et mesterverk fra start til slutt, og den følelsen har overlevd i denne nyinnspillingen.

Master Chief fremstår som gjennomgående solid, men sersjant Johnson er farlig nær å bli en karikatur.

Kanskje det aller viktigste aspektet ved en nyinnspilling er imidlertid grafikken. Det er tross alt slik vi visuelt kan se at noe har endret seg siden forrige gang. Jeg har vekslet mellom å spille dette og litt « Halo Infinite for å se akkurat hvor mye som har endret seg siden den gang, og med overgangen til Unreal Engine 5. Og... det er ingen tvil om at dette er milevis mer imponerende. Noen deler er helt fantastiske, og de senere delene av spillet med The Flood er spesielt imponerende. Kort sagt ser det ut til at overgangen til en ny grafikkmotor var helt riktig.

Den nye minikampanjen som er inkludert, heter «Operation: Meteorite» og består av tre nivåer. Handlingen følger Master Chief og sersjant Johnson på et oppdrag før hovedkampanjen, som utspiller seg over den nylig ødelagte planeten Promise. Dette blir et ganske skjebnesvangert oppdrag, men som nevnt inneholder det litt mer muntert småprat enn de opprinnelige spillene. Den byr likevel på hektisk action og flere virkelig intense sammenstøt, ikke minst med Brutes (som vi ellers bare ville ha møtt senere i serien), før alt kulminerer i en virkelig strålende finale, som jeg ikke skal avsløre for dere.

Ringworld er mer fengslende enn noensinne. Ikke glem at det også kommer til PS5 og er inkludert i Game Pass.

Det faktum at Halo Studios klarer å levere noe som føles så mye som klassisk Halo, lover veldig godt for fremtiden. Bortsett fra det åpenbare faktum at flerspillermodus mangler – noe som kunne ha gitt spillet mye lengre levetid og gjort det mulig for oss å gjenskape de strålende Blood Gulch-slagene på delt skjerm – og det faktum at tonen føles litt mer lettbeint og som en actionpastisj snarere enn Bungies strengt kontrollerte univers, er dette Halo slik det bør føles.

HQ

Fiendene er ikoniske, våpnene føles gjennomgående gode, kjøretøyene i dette spillet er fremdeles bedre enn praktisk talt alt annet i sjangeren, grafikken er suveren, og eventyret og variasjonen er i toppklasse. Å oppleve «The Silent Cartographer» slik jeg husker nivået, gjennom rosenfargede retrobriller, fikk meg nesten til å felle en tåre. Kort sagt er dette et spill som er lett å anbefale til Halo-fans, men også til dere som ennå ikke har hatt sjansen til å oppleve Master Chiefs første – og kanskje fremdeles beste – øyeblikk.