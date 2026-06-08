Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day og Fable får alle Collector's Editions

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En av de mange avsløringene under Xbox Games Showcase var den etterlengtede kunngjøringen av en utgivelsesdato for Unreal Engine 5-remaken av Halo: Campaign Evolved. Den er satt til å lanseres så tidlig som 28. juli, og som vi rapporterte tidligere i kveld, inneholder den tre helt nye oppdrag med Master Chief i hovedrollen som finner sted ett år før hendelsene i Halo: Combat Evolved.

Da Bungie lagde Halo-spillene, var det vanlig at Microsoft ga ut helt vanvittige samlerutgaver av Master Chiefs eventyr, hvorav den mest kjente er Legendary Edition av Halo 3. Den utgaven inkluderte en kopi av Mjölnir-hjelmen hans.

Og når Halo: Campaign slippes - er det nok en gang tid for deluxe-utgaver. Og dette gjelder ikke bare dette spillet; Gears of War: E-Day og Fable (som begge også fikk lanseringsdatoer i kveld, henholdsvis 6. oktober og 23. februar) vil også få deluxe-utgaver. Her er hva du får for pengene :

Halo: Campaign Evolved - Collector's Edition



Xbox Series X Edition inkluderer Halo: Campaign Evolved fysisk spilldiskett og Premium Edition Upgrade-kupongkode



PlayStation 5 Edition inkluderer Halo: Campaign Evolved fysisk spilldiskett og Premium Edition Upgrade-kupongkode



Steam Edition inkluderer Halo: Campaign Evolved - Premium Edition-kupongkode (inkluderer én enkelt kode for basisspillet og Premium Edition-oppgraderingsinnhold)



Stålbok i samleobjektformat



12" Master Chief-statue



Replika LED Cortana Chip med oppladbar ledning



Tre originale konseptkunstverk (11" x 17")



Modernisert gjenskaping av den fysiske spillmanualen fra Combat Evolved 2001 (kun på engelsk, fransk-kanadisk, fransk, spansk og tysk)*



Alpha Halo Armory Pack, med 5 Master Chief-rustningsskinn og 6 våpenskinn



Art of Halo: Campaign Evolved Digital kunstbok



Halo: Hungry Buzzards Digital novelle



Digital spillmanual



Gears of War: E-Day - samlerutgave



15-tommers dioramastatue av Marcus Fenix og Dominic Santiago (krever 3 AAA-batterier, ikke inkludert)



1:1-replika av Carlos Santiagos COG-tagger laget av metallsinklegering og messing



Bilde fra spillet



Litografi



Takkekort fra The Coalition



Luke Preece-designet spesialtilpasset SteelBook®-etui



Display-emballasje for samlere



Gears of War: E-Day-basisspillet (Xbox-kunder vil motta en fysisk disk, Steam-kunder vil motta en digital kode)



Collector's Edition inkluderer også den digitale oppgraderingen Gears of War: E-Day Premium Edition, som inkluderer opptil fem dagers tidlig tilgang, Bravo Squad Signature Weapon Pack, 1000 Iron (premiumvaluta i spillet) og fem sesongbaserte tilpasningspakker, som starter med Emergence Pack ved lansering (de resterende pakkene blir tilgjengelige etter hvert som de slippes).



Fable - Collector's Edition



Fysiske samleobjekter



Jack of Blades Statuette



Innbundet kunstbok (kun på engelsk)



SteelBook®-veske som samleobjekt



Spesiallaget Heroes Guild Seal Pin



Tidlig tilgang - spill opptil 5 dager før lansering



Fullt spill (XBOX- og PlayStation-kunder vil motta en fysisk disk, Steam-kunder vil motta en digital kode)



Fable Premium Edition-innholdspakke



Fable: Order of the Hero-utvidelse (kommer etter lansering)



Fable Digital Art Book & Soundtrack



Alle tre er tilgjengelige for kjøp via Xbox Game Studios Shop: her for Halo, her for Gears og her for Fable.