Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day og Fable får alle Collector's Editions
De er alle ganske massive ting vi mistenker vil gjøre fansen veldig glad, og vil helt sikkert bli ettertraktede samlerobjekter.
En av de mange avsløringene under Xbox Games Showcase var den etterlengtede kunngjøringen av en utgivelsesdato for Unreal Engine 5-remaken av Halo: Campaign Evolved. Den er satt til å lanseres så tidlig som 28. juli, og som vi rapporterte tidligere i kveld, inneholder den tre helt nye oppdrag med Master Chief i hovedrollen som finner sted ett år før hendelsene i Halo: Combat Evolved.
Da Bungie lagde Halo-spillene, var det vanlig at Microsoft ga ut helt vanvittige samlerutgaver av Master Chiefs eventyr, hvorav den mest kjente er Legendary Edition av Halo 3. Den utgaven inkluderte en kopi av Mjölnir-hjelmen hans.
Og når Halo: Campaign slippes - er det nok en gang tid for deluxe-utgaver. Og dette gjelder ikke bare dette spillet; Gears of War: E-Day og Fable (som begge også fikk lanseringsdatoer i kveld, henholdsvis 6. oktober og 23. februar) vil også få deluxe-utgaver. Her er hva du får for pengene :
Halo: Campaign Evolved - Collector's Edition
- Xbox Series X Edition inkluderer Halo: Campaign Evolved fysisk spilldiskett og Premium Edition Upgrade-kupongkode
- PlayStation 5 Edition inkluderer Halo: Campaign Evolved fysisk spilldiskett og Premium Edition Upgrade-kupongkode
- Steam Edition inkluderer Halo: Campaign Evolved - Premium Edition-kupongkode (inkluderer én enkelt kode for basisspillet og Premium Edition-oppgraderingsinnhold)
- Stålbok i samleobjektformat
- 12" Master Chief-statue
- Replika LED Cortana Chip med oppladbar ledning
- Tre originale konseptkunstverk (11" x 17")
- Modernisert gjenskaping av den fysiske spillmanualen fra Combat Evolved 2001 (kun på engelsk, fransk-kanadisk, fransk, spansk og tysk)*
- Alpha Halo Armory Pack, med 5 Master Chief-rustningsskinn og 6 våpenskinn
- Art of Halo: Campaign Evolved Digital kunstbok
- Halo: Hungry Buzzards Digital novelle
- Digital spillmanual
Gears of War: E-Day - samlerutgave
- 15-tommers dioramastatue av Marcus Fenix og Dominic Santiago (krever 3 AAA-batterier, ikke inkludert)
- 1:1-replika av Carlos Santiagos COG-tagger laget av metallsinklegering og messing
- Bilde fra spillet
- Litografi
- Takkekort fra The Coalition
- Luke Preece-designet spesialtilpasset SteelBook®-etui
- Display-emballasje for samlere
- Gears of War: E-Day-basisspillet (Xbox-kunder vil motta en fysisk disk, Steam-kunder vil motta en digital kode)
- Collector's Edition inkluderer også den digitale oppgraderingen Gears of War: E-Day Premium Edition, som inkluderer opptil fem dagers tidlig tilgang, Bravo Squad Signature Weapon Pack, 1000 Iron (premiumvaluta i spillet) og fem sesongbaserte tilpasningspakker, som starter med Emergence Pack ved lansering (de resterende pakkene blir tilgjengelige etter hvert som de slippes).
Fable - Collector's Edition
- Fysiske samleobjekter
- Jack of Blades Statuette
- Innbundet kunstbok (kun på engelsk)
- SteelBook®-veske som samleobjekt
- Spesiallaget Heroes Guild Seal Pin
- Tidlig tilgang - spill opptil 5 dager før lansering
- Fullt spill (XBOX- og PlayStation-kunder vil motta en fysisk disk, Steam-kunder vil motta en digital kode)
- Fable Premium Edition-innholdspakke
- Fable: Order of the Hero-utvidelse (kommer etter lansering)
- Fable Digital Art Book & Soundtrack
Alle tre er tilgjengelige for kjøp via Xbox Game Studios Shop: her for Halo, her for Gears og her for Fable.