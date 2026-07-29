Halo: Campaign Evolved imponerer både på PlayStation og Xbox

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Siden i går er « Halo: Campaign Evolved nå tilgjengelig på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, selv for de som ikke kjøpte en dyrere utgave. Siden lanseringen har teknologiekspertene hos Digital Foundry sett nærmere på spillet for å finne ut hvordan denne historisk viktige tittelen (det første Halo-spillet laget med Unreal Engine 5, og selvfølgelig Master Chiefs første opptreden på PlayStation 5) presterer. Har Halo Studios gitt Sonys konsoller den oppmerksomheten de fortjener?

Heldigvis ser svaret på det spørsmålet ut til å være ja. Digital Foundry er generelt svært fornøyd og bemerker blant annet at versjonene for PlayStation 5 og Xbox Series X kjører med 60 bilder per sekund og «er i praksis på samme nivå når det gjelder bildekvalitet og helhetsinntrykk.» Eiere av Xbox Series S kan også være fornøyde, for selv om visse elementer er nedskalert og oppløsningen er lavere, klarer konsollen å «utnytte de samme kjernefunksjonene i Unreal Engine 5 som sin kraftigere søskenmodell» – alt ved 60 bilder per sekund.

Vinneren blant konsollene er imidlertid PlayStation 5 Pro, som leverer bedre bildekvalitet og en jevnere bildefrekvens. Spiller du i Quality Mode, kan du også se frem til en litt høyere oppløsning.

Digital Foundry konkluderer dermed med at « Halo: Campaign Evolved er «sterkt anbefalt på alle plattformer» og bemerker at det er «et nesten perfekt eksempel på hva Unreal Engine 5 kan by på.»

Vi har allerede anmeldt spillet, og du kan lese hva vi syntes om det her.