Halo: Campaign Evolved og Gears of War: E-Day tilbyr begge samarbeidsspill på sofaen

HQ

Mange ble dypt skuffet da det viste seg at Halo 5: Guardians og Halo Infinite manglet lokalt co-op. For mange som vokste opp med serien, har dette vært et avgjørende trekk ved Master Chiefs eventyr, og det gjorde absolutt Warthog-racing mye mer meningsfylt når en venn kunne skyte mens du kjørte.

Men... nå har vi gode nyheter, da Xbox Store avslører at lokalt co-op er tilbake i Halo-universet, og opptil to personer kan hver ta rollen som Master Chief og ta opp kampen mot Covenant på den første ringverdenen. Men det blir faktisk enda bedre, for Gears of War: E-Day vil også støtte dette, ettersom vi kan lese på Xbox Wire at det tilbyr «to-spiller delt skjerm».

Halo: Campaign Evolved slippes 28. juli, mens Gears of War: E-Day har premiere 6. oktober. Begge disse titlene vil også få svært omfattende samlerutgaver – noe du kan lese mer om her.