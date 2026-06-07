Halo: Campaign Evolved som ble vist frem i en spennende trailer, lanseres i juli

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En av de mest spennende presentasjonene på Microsofts Showcase var Halo: Campaign Evolved. Det var ikke bare fantastisk grafikk, nye fiender og ikoniske figurer som ble vist frem, men også helt nye funksjoner. Vi fikk se smakebiter av tre splitter nye oppdrag som utspiller seg et år før hovedkampanjen i det første spillet.

Det gjenstår å se hva disse oppdragene vil tilføre fortellingen, men vi får se karakterer som ikke var med i originalen - for eksempel Brutes og, i dette tilfellet, muligens en av Covenants ledere. Du kan se traileren nedenfor. Spillet lanseres 28. juli 2026 på Xbox Series S/X, PC og Xbox Cloud. Er du ivrig etter å spille den originale kampanjen igjen?

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