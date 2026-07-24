Halo: Campaign Evolved vist i den storslåtte lanseringstraileren

HQ

Det var litt av en skuffelse for mange som ønsket å spille « Halo: Campaign Evolved allerede på torsdag etter å ha kjøpt en dyrere utgave med tidligere utgivelsesdato. Det viste seg at ikke alle klarte å få spillet til å fungere, og det var først noen timer senere at alt var tilbake til det normale. Det gjenstår å se om de berørte vil få noen form for kompensasjon.

Uansett er spillet svært underholdende. Vår anmeldelse kommer snart, men i mellomtiden deler vi gjerne lanseringstraileren.

Campaign Evolved er en svært påkostet nyinnspilling av Master Chiefs opprinnelige eventyr, selv om den mangler flerspillermodusen. Siden det er en fullstendig nyinnspilling og ikke en remaster, har spillmekanikken også blitt modernisert til en viss grad, noe som betyr at Master Chief har tilgang til funksjoner som sprint, våpen fra senere utgivelser i serien og til og med online-samarbeidsspill for opptil fire spillere (og selvfølgelig er det klassiske samarbeidsspillet med delt skjerm også tilgjengelig).

Sjekk ut videoen nedenfor for å få et forhåndsglimt av Master Chiefs tilbakekomst til eventyret som startet det hele for 25 år siden.