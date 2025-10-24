Halo: Combat Evolved-remake bekreftet for lansering i 2026

HQ

Ryktene om en remaster eller nyinnspilling av Halo: Combat Evolved hadde allerede begynt å gå da Xbox-sjef Phil Spencer avsluttet årets Xbox Games Showcase med å fortelle oss at vi kunne forvente "the return of a classic that's been with us since the beginning" i 2026. Når Halo Studios i tillegg bekreftet at de ville avsløre mer om fremtidige Halo-spill under Halo World Championship er det forståelig at fansen har vært spente. Nå er det på tide å se hva vi har ventet på.

Halo Studios har bekreftet at Halo-remaken heter Halo: Campaign Evolved og vil lanseres samtidig på PC, PS5 og Xbox Series i 2026. Hvis tittelen ikke gjorde det klart, vil denne nyinnspillingen ikke inkludere flerspilleren, men det er mange spennende og gode nyheter for å kompensere for det.

Filmsekvensene og selve spillet har blitt fullstendig omgjort med ny Unreal Engine 5-grafikk, bedre animasjoner, remastret musikk og nyinnspilte stemmer. Alt dette kan nytes sammen med opptil tre venner i co-op på alle plattformer (det støtter til og med cross-progression), og gameplayet har blitt finjustert for å matche nyere spill i serien. Sistnevnte inkluderer muligheten til å sprinte, kapre og ødelegge kjøretøy, plukke opp alle slags våpen og noen små endringer på noen nivåer (pressemeldingen nevner spesifikt The Library) for å gjøre dem morsommere.

Apropos nivåer, nyinnspillingen vil også inneholde tre helt nye oppdrag som utspiller seg før det originale spillet starter. Det betyr mer historie med nye venner og fiender i nye miljøer. Vi får vite mer om alle disse tingene nærmere lanseringen.

Høres det bra ut? Jeg har alltid sagt at det er bedre å se noe i aksjon, og Halo Studios er enig. De har gitt oss en 13-minutters gjennomspilling av den nye versjonen av The Silent Cartographer som du kan se nedenfor sammen med avsløringstraileren og rundbordsdiskusjonen som dykker dypere inn i forbedringene og endringene som venter i Halo: Campaign Evolved en gang neste år.

