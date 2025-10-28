Halo er på vei til DreamHack Birmingham i mars 2026

HQ

Nylig ble 2025 Halo Championship Series avsluttet, med Shopify Rebellion som beseiret OpTic Gaming og ble kronet til den endelige mesteren for Halo Infinite -epoken i HCS. Med det som ble uttalt, begynte mange å spørre hva fremtiden vil holde for HCS, og tilsynelatende vil dette dreie seg om at det tar en pause i minst 2026 for i stedet å fokusere på mindre frittstående arrangementer.

Vi vet at HCS vil komme tilbake til slutt, men når det gjelder 2026, er alt vi vet det som ble kommunisert i et nylig Halo Waypoint blogginnlegg. I hovedsak kan vi forvente tredjepartsarrangementer, hvorav mange er vertskap for eller støttes av HCS-partnerlag Cloud9, FaZe Clan, Shopify Rebellion, og Spacestation, pluss større vekt på grasrota gjennom arrangører som LVT og European Halo League.

Når det gjelder større arrangementer, avsluttes året med en HCS Invitational -turnering på Halo Fest i desember, men mye tidligere enn det kan vi se frem til at Halo kommer til Storbritannia for DreamHack Birmingham i mars.

Vi blir fortalt at mellom 27. og 29. mars vil de beste lagene fra hele verden strømme til byen for å konkurrere om en del av en kake på $ 100,000. Vi har ingen ekstra informasjon å legge til ennå, ettersom vi nå venter på at DreamHack skal dele nyheter siden det er en offisiell DreamHack -turnering støttet av HCS.

Til slutt, en gang senere i 2026, kan vi se frem til en amerikansk basert DreamHack turnering med Halo. Det er uklart hva dette vil være ettersom DreamHack ennå ikke har kunngjort noe på denne fronten ennå.

Så kanskje vi må vente til 2027 før HCS vender tilbake for en ny æra av Halo, kanskje noe i tråd med den nylig avslørte Campaign Evolved-tittelen?