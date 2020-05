Halo Infinite bekreftet til Inside Xbox i juli

De fleste av oss gikk nok ut ifra det, men offisielt har det ikke vært bekreftet at Halo Infinite skulle vises frem under Microsofts Inside Xbox-stream i juli. Men nå har 343 Industries på Halo Waypoint kommet med en offisiell beskjed hvor det nå står helt klart at Halo Infinite blir ett av spillene Microsoft skal vise frem:

"You may have seen people talking about this lightly before, but we're extremely excited to confirm that Halo Infinite will be one of many first-party titles included in the Xbox 20/20 event in July. Get ready."

Og dermed kan vi være bombesikre på det. Halo Infinite beskrives som en slags "åndelig reboot" av Halo-serien, hvor Master Chief er tilbake som hovedkarakter, og hvor vi igjen får spille co-op på delt skjerm. Det ryktes også å ha en åpen spillverden, og vi har også fått se noen kryptiske trailere fra det, som dog stiller flere spørsmål enn de besvarer. Dette blir den første gangen den helt nye grafikkmotoren Slipspace Engine brukes - og det er alt vi vet hittil.

Men om to måneder får vi endelig se hva 343 Industries har jobbet på siden planleggingen for spillet startet i 2015.