Halo Infinite får co-op i slutten av august

HQ

Muligheten til å spille gjennom historiedelen av Halo Infinite sammen med noen andre har blitt utsatt et par ganger, men nå vet vi endelig når den kommer.

343 Industries har offentliggjort et såkalt veikart for Halo Infinite resten av året, og det avsløres som du kan se nederst at planen er å gi oss co-op via internett i slutten av august (spilling på delt skjerm kommer tidligst i november siden det skjer i sesong 3). Rundt samme tid skal det passende nok også bli mulig å spille historieoppdrag på nytt. Deretter vil vi få teste en beta-utgave av Forge i september.