Halo Infinite får nå to tekniske tester like etter hverandre

I helgen er det meningen at Halo Infinite-fans igjen kan prøve spillet via en teknisk test, denne gangen med PvP-kamper mellom ekte spillere til og med. Men noe tyder på at 343 ønsker å øke mengden tester, for allerede helgen etter vil det være enda en.

Via seriens hjemmeside har det blitt bekreftet at det vil være en test fra den 23. til 26. september, altså denne kommende helgen.

Den andre finner sted mellom torsdag den 30. september og frem til den 3. oktober. Denne er åpen for flere spillere enn den andre testen. Det kommer flere detaljer om disse to testene i dag via studioets Twitch-kanal.

Her lover de dessuten også å vise frem spillets Big Team Battle-del.