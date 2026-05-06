Halo Infinite får nytt liv med den Firefight-inspirerte spillmodusen The Gauntlet

Det er fortsatt liv i Halo Infinite. Halo Waypoint har kunngjort at det har kommet en oppdatering som tilfører noe vi vet at mange fans vil elske. Halo Studios har støvet av Firefight (introdusert i Halo 3: ODST) og laget en ny spillmodus kalt The Gauntlet.

Hvis du ikke er kjent med denne PvE-modusen, er det en klassisk bølgebasert kamp der stadig vanskeligere horder av fiender angriper, og du og opptil tre venner må prøve å overleve. Halo Waypoint forklarer det enkle premisset bak :

"Ta med dine mektigste krigere, for hver fase av Gauntlet er vanskeligere enn den forrige. Fiendene stormer inn fra alle kanter, og lagets eneste håp er å eliminere sjefene i hver arena for å stanse forsterkningene deres og komme seg videre til neste kamp."

Kampene vil finne sted på fem sammenkoblede kart, med en liten "forsyningssone" mellom hvert av dem, der du kan fylle på utstyr og ammunisjon og øke nivået på karakteren din. Det er også en liten vri :

"Profftips: Hvis du kan hente Oddball fra Harbinger, kan du ta den med tilbake til forsyningssonen for å aktivere Skull-modifikatorer og øke alles personlige poengsum i løpet av kampen."

Gauntlet er nå tilgjengelig på Halo Infinite, så du kan hoppe rett inn i kampene. Lykke til, spartanere!