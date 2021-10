Halo Infinite får Ray Tracing på PC etter lanseringen

HQ

Halo Infinite har vært under utvikling i lang tid og spekuleres å være et av tidenes dyreste spill å utvikle, men nå nærmer deg seg lanseringsdagen den 8. desember med stormskritt. Men for å få spillet ut i tide til julehandelen, har utvikleren 343 Industries valgt å slippe det i etapper, der eksempelvis co-op i kampanjen og Forge Mode legges til senere.

Det samme gjelder Ray Tracing på PC, som i en ny blggoppdatering beskrives som "høyeste prioritet" etter lanseringen. De skriver:

"We're looking forward to working closely with AMD to bring raytracing to Halo Infinite. Raytracing is one our top development priorities post-launch and look forward to sharing more soon."

Ifølge 343 Industries kommer samarbeidet med chipprodusenten AMD til å ta PC-versjonen til nye høyder:

"For over two years, we've been working closely with AMD to make Halo Infinite a spectacular experience for PC players. Working with AMD helped us make game title optimizations that benefit a vast range of hardware and device endpoints."