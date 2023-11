Halo Infinite fortsetter å øke i popularitet og slår Destiny 2 på Xbox.

HQ

Til tross for et enormt antall spillere i starten, mistet Halo Infinite raskt ballen etter lanseringen, da 343 Industries ikke klarte å gi den støtten en stor live-service-tittel trenger og også forsinket flere viktige funksjoner, noe som førte til at folk forlot spillet.

Men en mislykket utgivelse kan fikses med hardt arbeid, noe spill som No Man's Sky, Rainbow Six: Siege og Cyberpunk 2077. Og helt siden lanseringen av Forge-verktøyene og Season 5: Reckoning virker det som om Halo Infinite har beveget seg i riktig retning. Vi visste allerede om den økende populariteten på Steam, og nå melder Windows Central at også Xbox-versjonen begynner å få vind i seilene.

Det viser seg at Halo Infinite nå har passert Destiny 2 på listen over de mest spilte spillene på Xbox i USA. Destiny 2 er laget av skaperne av Halo-serien, Bungie, og er også en førstepersons live-service-tittel, noe vi antar gjør 343 Industries ekstra fornøyde.

Likevel ligger Halo Infinite bare på 16. plass på listen, så det er definitivt rom for forbedring, selv om Master Chiefs siste eventyr er på rett vei for øyeblikket.