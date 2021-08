Halo Infinite lanseres i desember

HQ

Mange ble ekstremt skuffet da det viste seg at Halo Infinite ikke var en del av gårsdagens Xbox-sending. Hvorfor i alle fikk vi ikke en lanseringsdato der? Svaret viste seg som forventet å være at Microsoft ville i Geoff Keighley æren av å gi Master Chief-fansen gode nyheter.

Kveldens trailer bekrefter ryktene om at Halo Infinite vil lanseres den 8. desember, noe som altså betyr at spillet ikke rekker franchisens 20-årsdag den 15. november. Det som derimot gjør det er en spesiallaget Xbox Series X du kan se bilde av under.

Det stopper selvsagt ikke der heller, for vi har også fått introsekvensen til multiplayerdelen.