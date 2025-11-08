Halo Infinite når veis ende
Den neste store oppdateringen blir offisielt den siste - mens studioet vender oppmerksomheten mot fremtiden og et helt nytt kapittel i Halo-sagaen.
Veien er snart slutt for Halo Infinite, og utviklerne har bekreftet at den kommende store oppdateringen også blir den siste. I stedet vil fokuset nå rettes mot fremtiden og deres neste store prosjekt - Halo: Campaign Evolved - for å kunne levere en best mulig opplevelse for alle fans. Både nye og tilbakevendende. Dette ble bekreftet under gårsdagens offisielle livestream fra Halo-teamet der de sa :
"Denne kommende Halo Infinite oppdateringen vil være vår siste planlagte store innholdsutgivelse"
Mindre oppdateringer kan fortsatt forekomme etter hvert, men for all hensikt og hensikt vil Halo Infinite gå inn i vedlikeholdsmodus etter at Operation Infinite er lansert. Dette markerer slutten på veien for Halo Infinite.
Spiller du fortsatt Halo Infinite?