Halo Infinite når veis ende

Veien er snart slutt for Halo Infinite, og utviklerne har bekreftet at den kommende store oppdateringen også blir den siste. I stedet vil fokuset nå rettes mot fremtiden og deres neste store prosjekt - Halo: Campaign Evolved - for å kunne levere en best mulig opplevelse for alle fans. Både nye og tilbakevendende. Dette ble bekreftet under gårsdagens offisielle livestream fra Halo-teamet der de sa :

"Denne kommende Halo Infinite oppdateringen vil være vår siste planlagte store innholdsutgivelse"

Mindre oppdateringer kan fortsatt forekomme etter hvert, men for all hensikt og hensikt vil Halo Infinite gå inn i vedlikeholdsmodus etter at Operation Infinite er lansert. Dette markerer slutten på veien for Halo Infinite.

