Halo Infinite-oppdatering legger til rustninger fra Halo Wars

343 Industries vil ikke gi ut sesong 6 for Halo Infinite. I stedet vil vi få det utviklerne kaller: "operasjoner". Disse vil vare i fire til seks uker og vil være helt gratis. Det går under navnet Spirit of Fire, som er et romskip fra Halo Wars. Dette er tydelig synlig med den nye aldrende "Mark IV-kjernen" du får tilgang til. Selv om den er utdatert sammenlignet med senere versjoner, er det unike utseendet etter vår mening tidløst.

Du vil også kunne plassere hvilken som helst skulderdel på hvilken som helst rustning du ønsker, slik at du kan tilpasse Spartan på nye måter. Den kanskje viktigste nyheten er at vi får et helt nytt felt å kjempe på. Hvis du foretrekker å skape, får du også nye muligheter. The Forge får nye tillegg med fokus på Covenants, noe som betyr at du får flere ting å utplassere. Den 30. januar slippes oppdateringen til PC, Xbox One og Xbox Series X/S.