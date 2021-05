Halo Infinite-konsepttegninger viser nye Brutes og nytt kjøretøy

Du ser på Annonser

På Halo Waypoint har 343 Industries nå delt fire Halo Infinite-konseptbilder av to Brutes, et nytt Brute-våpen samt en helt ny Warthog kalt Razorback.

Razorback er helt klart mest interessant og ifølge utviklerne er den "Warthogens større, mer robuste fetter - perfekt for å kræsje Banished-hjemmefester og ta med på kjøretur". Legg merke til at den ser ut til å ikke ha noe montert våpen, hvilket tar bort en del av moroa, men vi gleder oss til å prøvekjøre den likevel.

Når det gjelder Brutes snakker vi om et par brødre som "ikke er store fans av Spartans". Den venstre heter Hyperius og ser ut til å være leder for duoen, mens Tovarus (til høyre) ser ut til å være et berg av muskler.

Til slutt fikk vi se et nytt avtakbart våpen, laget for Brutes, kalt Scrap Cannon, som opprinnelig ble kalt "gatling mortar". Vi antar at dette gir oss en idé om hva vi kan forvente av det, og 343 Industries skriver:

"You don't enjoy hot metal being hurled at you from uncomfortable distances while you're just trying to mind your own business and defend humanity? Well, too bad so sad, shouldn't have made the Brutes mad."