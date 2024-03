Halo-komponisten stiller i kongressvalget i Nevada

HQ

Hvis du spør folk om hvilke tre ting de først kommer til å tenke på når noen nevner Halo, er sjansen ganske stor for at den ikoniske musikken for spillserien er en av dem. Det ble skapt i 1999 (to år før Halo: Combat Evolved ble lansert) av Martin O'Donnell og Michael Salvatori.

Begge bidro senere til Halo-seriens fenomenale musikk, men i 2014 forlot O'Donnell utvikleren Bungie etter en større tvist om manglende betaling, et søksmål som O'Donnell til slutt vant. Men siden 2019 - da han komponerte musikken til Golem - har han ikke vært å se i spillverdenen, så hva har han drevet med?

Politikk, er svaret. De som følger ham på sosiale medier vet at han er interessert i politikk og ofte har gitt uttrykk for konservative synspunkter. Og nå begynner han for alvor å engasjere seg i politikk. VentureBeat melder at O'Donnell, som er bosatt i Las Vegas, nå stiller til valg til kongressen i Nevada.

"Politikk har alltid vært en slags hobby. Jeg liker bare ikke den giftige splittelsen som skjer i landet vårt. Jeg liker ikke noen av de tingene. Og jeg tok kontakt med noen lokale folk for å høre om jeg kunne hjelpe til på noen måte. Jeg fikk en rekke telefoner fra folk som spurte om jeg kunne tenke meg å stille til valg til kongressen."

Han håper at populariteten hans som spillkjendis vil hjelpe ham, og tror ikke at det faktum at han er en nykommer vil være noe problem, snarere tvert imot. Han stiller for det republikanske partiet og håper at Trump vinner presidentvalget i høst, men sier at han er klar til å samarbeide med den som vinner:

"Jeg har stemt på president Trump to ganger og kommer til å stemme på ham en tredje gang i høst. Men uansett hvem som blir valgt i november, hvis jeg får det privilegiet å tjene, vil jeg samarbeide med vedkommende. Det er det velgerne forventer, og det er det jeg vil gjøre."

Om Martin O'Donnell tar plass i kongressen vil vise seg i november.