Halo MMO fra slutten av 2000-tallet ble angivelig drept for å beskytte tidligere Xbox-sjefs bonus

Det finnes en tidslinje der vi alle på slutten av 2000-tallet/begynnelsen av 2010-tallet ville ha spilt et Halo MMO. Ifølge Doom nivådesigner Sandy Petersen, som også har jobbet med Quake og Age of Empires, jobbet det nå nedlagte Ensemble Studios en gang med et massivt flerspiller online Halo -spill, med kodenavnet Titan, men det ble lagt ned for å beskytte bonusen til den daværende Xbox-sjefen Don Mattrick.

I et innlegg på sosiale medier hevder Petersen at "I 2008 begynte Ensemble Studios å planlegge et gigantisk MMO i Halo-universet. Vi ga det kodenavnet Titan. Det skulle foregå for titusenvis av år siden, før Haloene ble utløst og ødela alt sansende liv i galaksen."

Han fortsetter med å legge til litt om detaljene i spillet, blant annet at du kunne spille som Forerunners eller Covenant, og at spillet foregikk langt tilbake i Halos historie, lenge før Master Chief og UNSC-Covenant -krigen.

Petersen forklarer: "Du kunne spille enten som Forerunners eller som deres fiender, The Covenant. Flommen var selvfølgelig med i spillet, men ikke spillbar. Vi hadde alle oppdragslinjene klare, hjemmeverdener for alle artene osv. osv."

Han kom også inn på estimatene av spillets suksess, og hvordan Microsoft forventet at spillet ville trekke inn så mye som 1,1 milliarder dollar, noe som er utrolig imponerende, spesielt siden vi snakker om hendelser i 2008 her.

Det ble imidlertid lagt ned, og Petersen beskrev situasjonen på følgende måte "Det hele ble ødelagt da Don Mattrick innså at aksjebonusen hans var basert på inntekten MS hadde fra spill i tre år.

"Du skjønner, vi estimerte 3,5 år for å fullføre Titan hvis vi gjorde det riktig. Og det er lenger enn Mattricks "drop dead"-dato.

"Så ved å sparke ALLE i Ensemble, slapp han å betale for vårt dyre studio i 3 år, og han brydde seg ikke om Titan.

"Alt han mistet var et spillstudio som aldri solgte mindre enn 3 millioner eksemplarer av alt vi laget. Jeg tror ikke han gjorde MicroSoft-aksjonærene rettferdighet, men hei - Don startet som en EA-hatchet man, så hva hadde du forventet?"

