Halo og The Walking Dead klare for Fortnite

I kjent stil var Epic Games så uheldige at en av kveldens The Game Awards-annonseringer ble avslørt for en god stund siden. Ganske synd, for annonseringstrailer er ganske kul.

Nå er det bekreftet at Master Chief fra Halo-serien er den neste helten som kommer til Fortnite, og er mest sannsynlig klar når du leser dette. Du kan også skaffe deg en Gravity Hammer, UNSC Pelican-glider og Lil' Warthog-emote, samt få en skikkelig Halo-følelse ved å spille Capture the Flag på en tolkning av Blood Gulch. Xbox Series-spillere vil i tillegg få en svart utgave av vår ellers grønnkledde venn.

En liten overraskelse fikk vi uansett, for Daryl og Michonne fra The Walking Dead vil også være med i den nye sesongen, så de blir tilgjengelige den 16. desember.

